Carla segue internada em estado grave no Hospital Geral de Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/07/2024 17:16 | Atualizado 26/07/2024 17:30

Rio - Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, agredida durante um assalto em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, está com focos de hemorragia na parte interna do cérebro. As informações foram passadas pelo filho da vítima, Jorge Nunes, 37, nesta sexta-feira (26). Ela segue internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ainda conforme Jorge, os médicos diminuíram a sedação de Carla e avaliam se ela irá despertar nas próximas 24h. Ela estava saindo para trabalhar, na madrugada de terça-feira (23), quando foi assaltada por dois homens em uma moto, no bairro Jardim Palmares, e agredida com coronhadas na cabeça, após dizer que não tinha dinheiro para entregar aos criminosos.

"Ela ontem [25] passou por tomografia e a equipe de neurocirurgiões identificaram que o cérebro desinchou. Mas identificaram na tomografia que ela possui focos de hemorragia na parte interna do cérebro, o que não é possível drenar e depende mais do corpo dela reagir a isso. Retiraram quase toda a sedação e reduziram bastante a norepinefrina para acompanhar esse momento do despertar dela. Essas próximas 24h são super importantes para o acompanhamento do despertar dela", disse ao Dia.



O filho também informou que Carla segue sem estímulos neurológicos nas pupilas. A família tem vivido momentos de aflição desde o dia do crime. Nesta quinta-feira (25), Jorge fez um apelo para que as pessoas doem sangue no hospital em que ela está internada , respirando com a ajuda de aparelhos.

"Seguimos nessa corrente de doação de sangue para ela e os outros pacientes no hospital que precisam, e pedindo com toda fé que ela reaja de forma positiva nessas próximas horas", finalizou.

Os agressores fugiram pela Rua Pereira Henrique, com a bolsa da vítima. O crime está sendo investigado pela 56ª DP (Comendador Soares). Uma equipe da delegacia foi ao hospital e conversou com o filho de Carla, que registrou o caso. Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos.