Moradores organizam protesto por estabilidade de energia na Ilha do Governador - Reprodução

Moradores organizam protesto por estabilidade de energia na Ilha do GovernadorReprodução

Publicado 26/07/2024 16:25 | Atualizado 26/07/2024 17:00

Rio - Moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, marcaram um protesto para a manhã deste sábado (27), em frente ao Hospital Evandro Freire às 10h para cobrar reparações e mais atenção da Light pelos sucessivos apagões que o bairro tem sofrido, assim como tem acontecido na Ilha de Paquetá.

A manifestação foi organizada a partir de um grupo de WhatsApp criado neste mês para compartilhar informações sobre falta de luz no bairro. "Fica super difícil de voltar pra casa sem luz, é uma questão de segurança. As ruas ficam um breu. Principalmente a Estrada do Galeão. No primeiro apagão que houve esse mês criamos o grupo, que está com cerca de 800 pessoas", conta uma das organizadoras do grupo, Bianca Santiago, 26.

A moradora da Portuguesa ressalta que o ato não está ligado à política partidária e não provocará o fechamento de vias. "Nosso público maior é mulheres e algumas levarão até filhos. A manifestação é de todos", ressalta Bianca, que é técnica de enfermagem.



O prejuízo com danificação de eletrodomésticos e perda de medicamentos e alimentos motivaram o protesto. O grupo cobra estabilidade total da energia, ressarcimento do comércio e de pessoas físicas, descontos na conta de luz, investimento do recurso da multa cobrada da empresa em manutenção e obras na Ilha do Governador e atenção maior aos moradores Tubiacanga e Bancários.

Estes último são os sub-bairros mais afetados pelas quedas de energia, segundo os moradores. "Bancários e Tubiacanga ficaram pra trás. Em Bancários, chegaram a ficar 24h sem luz", conta Bianca.

Os moradores reclamam da falta de aviso, por parte da concessionária, de interrupções no fornecimento para manutenção da rede. Nesta sexta-feira (26) houve registro de falta de luz nos Bancários. Na quinta-feira (5) houve registro de falta de luz na Ribeira, mas até a publicação deste texto o fornecimento estava estável no sub-bairro.

Turismo de Paquetá teme apagões

Na Ilha de Paquetá, a sensação é de insegurança. "Hoje ainda não tivemos apagão, mas nunca sabemos quando vai ter, nem quanto tempo vai durar", conta o presidente da Associação de Moradores de Paquetá (Morena), Guto Pires. A crítica também é de falta de aviso sobre as quedas de energia. "Eles não avisam. Pode durar uns minutos ou várias horas", explica.

A instabilidade provoca prejuízo na atividade econômica do turismo na ilha. "Estamos rezando pra não ter apagão nesta sexta e no final de semana pois os prejuízos pro turismo na ilha são gigantescos. Toda nossa economia gira em torno das atividades turísticas", ressalta Guto Pires.

Esta semana foi marcada por apagões na ilha. "Estávamos numa assembleia de moradores na sede da associação e ficou tudo escuro por 1h30. Terminamos a assembleia sob luz de velas", conta o presidente da Morena. O problema, inclusive, ganhou relevância nas reuniões.

"Muita gente está tendo muito prejuízo e toda sorte de transtornos. Moradores utilizaram voltímetros na rede elétrica que aciona aparelhos como geladeiras, microondas e registraram índices abaixo do normal. Isso sobrecarrega os aparelhos porque eles funcionam com menos carga elétrica do que o normal. Ou seja, mesmo quando não estamos sem luz, estamos com uma má qualidade de energia elétrica", reforça Guto.

Ricardo Matos é morador de Paquetá e conta que a falta de luz está diária. "A situação é muito ruim. Tem faltado luz todos os dias e mais de uma vez por dia. Não somos avisados de nada, a Light simplesmente corta o fornecimento e não sabemos quando retornará. Muita gente está tendo que gastar dinheiro comprando protetores contra a queda de tensão com medo de perder, principalmente, geladeira e ar-condicionado", relata.