MPRJ denunciou à Justiça do Rio Matheus Henrique Ribeiro de Souza por tentativa de feminicídio - Reprodução/Google Maps

MPRJ denunciou à Justiça do Rio Matheus Henrique Ribeiro de Souza por tentativa de feminicídioReprodução/Google Maps

Publicado 26/07/2024 21:17 | Atualizado 26/07/2024 21:26

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou, nesta quinta-feira (25), Matheus Henrique Ribeiro de Souza, de 25 anos, por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu no dia 26 de junho deste ano, na Rua Bela, localizada na comunidade da Casa Branca.



Segundo a denúncia, enviada à Justiça do Rio por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica, Matheus atirou contra a ex-companheira e só não conseguiu acertá-la pois a mãe e a irmã da vítima desviaram o braço da mulher, fazendo com que o denunciado errasse o alvo. Em seguida, ele fugiu.



"A denúncia qualifica o crime pelo fato de o mesmo ter sido praticado em razão da condição de sexo feminino e contra sua ex-companheira, com quem o denunciado conviveu durante cerca de um ano, prevalecendo-se das relações familiares, domésticas, de coabitação e íntimo afeto", escreveu o promotor de Justiça Sauvei Lai.

Matheus já era considerado foragido pelo crime de homicídio cometido em agosto de 2022. No dia 27 de junho, um dia depois do crime contra a ex-companheira, o denunciado teve mais um pedido de prisão preventiva expedido, dessa vez por tentativa de homicídio. Na denúncia desta quinta, o MPRJ pediu novamente a prisão de Matheus.