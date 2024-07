Segundo a PM, os agentes apreenderam armas e drogas que estavam com os suspeitos feridos - Divulgação

Publicado 26/07/2024 18:45 | Atualizado 26/07/2024 19:44

Rio - Quatro suspeitos morreram durante uma operação da Polícia Militar, nesta sexta-feira (26), no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas chegaram ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo com ferimentos provocados por tiros e já sem vida. A identidade dos homens não foram reveladas.

Além dos quatro, um quinto suspeito ferido, identificado como Willian Sérgio Gomes da Silva, de 32 anos, sofreu uma perfuração no abdômen e também foi levado à unidade. Ele passou por cirurgia e está entubado. O estado de saúde é grave.

Por meio de nota, a PM informou que o objetivo da operação era coibir ações criminosas como roubos de veículos e de cargas na Mangueirinha e em outras comunidades da região. O tiroteio teve início após criminosos atacarem os agentes com tiros.

Após o fim do confronto, com os suspeitos feridos, as equipes apreenderam dois fuzis e duas pistolas, além de drogas – a quantidade não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.