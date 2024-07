Jhonatan de Souza Silva foi preso depois de ameaçar ex e mandar foto de casal em caixão - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/07/2024 17:14 | Atualizado 26/07/2024 17:42

Rio - A Justiça do Rio determinou, nesta quinta-feira (25), a soltura de Jhonatan de Souza Silva, de 36 anos, que estava preso por ameaçar a ex-mulher e por mandar uma foto de um casal junto em um caixão. Ele terá que cumprir medidas cautelares.

A decisão é do juiz Thales Nogueira Cavalcanti Venâncio Braga, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Queimados. Segundo o magistrado, não há dados concretos que indiquem que Jhonatan represente perigo para a vítima ou que não cumprirá a lei.

"Destaque-se, como bem pontuado pela Defesa, que não existem dados concretos nos autos a indicar que o acusado representa perigo para a ofendida ou que se furtará à aplicação da lei penal. Dessa forma, constata-se que inexiste, por ora, qualquer indicativo de que o acusado represente perigo concreto à ordem pública ou que tal medida extrema seja necessária à instrução criminal", escreveu.

O homem terá que cumprir medidas cautelares como a proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 300 metros, a proibição de manter contato com a ex por qualquer meio de comunicação e o dever de comunicar ao juízo em caso de mudança de endereço.

A determinação acompanhou o requerimento da defesa do acusado e do Ministério Público do Rio.

Relembre o caso

Jhonatan foi preso em flagrante, em 24 de junho, por fazer ameaças à ex-companheira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo o apurado, ele não aceitava o fim do relacionamento e enviou uma foto com um casal junto em um caixão para assustar a vítima. O homem também descumpriu medidas protetivas que a mulher tinha contra ele.

De acordo com a Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) do município, a mulher tinha duas medidas protetivas e já havia bloqueado o agressor nas redes sociais e aplicativo de mensagem. Entretanto, ele continuava perseguindo a vítima nos locais em que ela estava. Além disso, passou a mandar mensagens para o celular de uma amiga dela. Em uma delas, o homem diz que não aceitaria que ex-companheira se relacionasse com outra pessoa.

"É amor, mesmo, é amor. Como eu vou gostar de uma pessoa e ver a pessoa com outra pessoa? Não vou suportar isso, não. Não tem lógica eu gostar de uma pessoa e a pessoa que eu amo, que eu gosto, está com outra pessoa. Isso eu não vou aceitar mais não, de coração, não vou aceitar, mesmo, mais", diz ele em uma mensagem de voz.

Para ameaçar a mulher, o homem também mandou a foto de um casal junto em um caixão. Em um novo áudio, após enviar a imagem, Jhonatan diz que se a vítima não voltasse a se relacionar com ele, não ficaria com mais ninguém.

"Se ela não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, eu já botei no meu coração. Eu vou conversar com ela e se ela não quiser, eu vou matar a (vítima), mesmo, e me matar depois. É o único jeito. É isso que eu não quero fazer, mas a minha mente está mandando eu fazer isso e meu coração, também", declara o agressor.

Agentes da especializada conseguiram localizar e prender o homem dentro de casa, no bairro Vila Guimarães. "Mais um caso de violência doméstica inacreditável. Essa vítima já tinha dois registros contra esse autor e medidas protetivas deferidas. Ela bloqueou ele no celular, tentava escapar dele, mas ele não deixava. E, não satisfeito, passou a mandar áudios ameaçadores para o telefone da amiga dela (...) A Deam Nova Iguaçu prendeu esse autor e nós agora esperamos que a vítima tenha um pouco de sossego, de paz", afirmou a delegada Monica Areal na época.