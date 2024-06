Jonathan de Souza Silva enviou foto de um casal em um caixão para ameaçar a ex-companheira - Reprodução

Publicado 25/06/2024 08:20 | Atualizado 25/06/2024 09:13

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (24), por fazer ameaças à ex-companheira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Jonathan de Souza Silva, de 36 anos, não aceitava o fim do relacionamento e enviou uma foto com um casal junto em um caixão para assustar a vítima. O acusado também descumpriu medidas protetivas que a mulher tinha contra ele.

De acordo com a Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) do município, a mulher tinha duas medidas protetivas e já havia bloqueado o agressor nas redes sociais e aplicativo de mensagem. Entretanto, Jonathan continuava perseguindo a vítima nos locais em que ela estava e, no último sábado (22), chegou a ir até o bar onde ela estava. Além disso, passou a mandar mensagens para o celular de uma amiga dela. Em uma delas, o homem diz que não aceitaria que ex-companheira se relacionasse com outra pessoa.

"É amor, mesmo, é amor. Como eu vou gostar de uma pessoa e ver a pessoa com outra pessoa? Não vou suportar isso, não. Não tem lógica eu gostar de uma pessoa e a pessoa que eu amo, que eu gosto, está com outra pessoa. Isso eu não vou aceitar mais não, de coração, não vou aceitar, mesmo, mais", diz ele em uma mensagem de voz. Para ameaçar a mulher, Jonathan também mandou a foto de um casal junto em um caixão.

Em um novo áudio, após enviar a imagem, Jonathan diz que se a vítima não voltasse a se relacionar com ele, não ficaria com mais ninguém. "Se ela não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, eu já botei no meu coração. Eu vou conversar com ela e se ela não quiser, eu vou matar a (vítima), mesmo, e me matar depois. É o único jeito. É isso que eu não quero fazer, mas a minha mente está mandando eu fazer isso e meu coração, também", declara o agressor.

Agentes da especializada conseguiram localizar e prender Jonathan dentro de casa, no bairro Vila Guimarães, e ele será encaminhado para o sistema prisional. "Mais um caso de violência doméstica inacreditável. Essa vítima já tinha dois registros contra esse autor e medidas protetivas deferidas. Ela bloqueou ele no celular, tentava escapar dele, mas ele não deixava. E, não satisfeito, passou a mandar áudios ameaçadores para o telefone da amiga dela (...) A Deam Nova Iguaçu prendeu esse autor e nós agora esperamos que a vítima tenha um pouco de sossego, de paz", afirmou a delegada Monica Areal.