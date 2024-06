Anderson Henrique Brandão já havia sido abordado 56 vezes pela PM antes do crime - Reprodução

Publicado 25/06/2024 22:30 | Atualizado 25/06/2024 22:34

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou, nesta terça-feira (25), Anderson Henrique Brandão a 33 anos de prisão pelo assassinato de Gabriel Mongenot Santana Milhomem . O caso aconteceu em 19 de novembro, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Na ocasião, a vítima, de 25 anos, foi morta a facadas e teve seus pertences roubados.

Na ocasião, o jovem, que era de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estava no Rio para assistir as apresentações da cantora Taylor Swift, que aconteceram no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte. Segundo uma prima da vítima, Gabriel estava muito cansado e dormia na areia da praia de Copacabana quando foi surpreendido pelos assaltantes.

O corpo do jovem foi encontrado pelos policiais na areia da praia, altura da Rua Figueiredo de Magalhães, com ferimentos por objetivo perfurante. Gabriel estava com as pulseiras de amizade que fãs da artista costumam usar.

Gabriel Mongenot, de 25 anos Redes Sociais

A decisão foi assinada pelo juiz Daniel Werneck Cotta, da 33ª Vara Criminal. Anderson foi preso logo após o homicídio, ele confessou a participação e foi reconhecido por testemunhas. Segundo a Polícia Militar, o criminoso já contava com 14 anotações criminais e foi abordado 56 vezes pelos agentes. Jonathan Batista Barbosa, também acusado pelo crime, foi absolvido e teve a prisão revogada