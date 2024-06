Acidente envolveu uma viatura do 21º BPM (São João de Meriti) - Reprodução

Publicado 25/06/2024 18:52

Rio - Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar deixou duas mulheres feridas, na tarde desta terça-feira (25), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O carro atingiu uma barra de ferro, que acabou caindo em cima das vítimas.

O caso aconteceu na Rua Peri, na localidade conhecida como Castelinho, no bairro Éden. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a barra cravada em uma das pernas de uma das mulheres e sangue na calçada. Segundo moradores, os policiais militares entraram atirando na região.

De acordo com a PM, ninguém foi baleado. A corporação explicou que uma equipe do 21º BPM (São João de Meriti) se envolveu em um acidente de trânsito durante uma ação no bairro. A PM informou que os agentes realizaram uma manobra para escapar de tiros disparados por criminosos, mas acabaram colidindo com uma barra de ferro, que caiu e atingiu duas moradoras.

Tânia Cristina Coutinho, de 58 anos, foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, ainda na Baixada. A corporação disse que a vítima estava com ferimentos moderados. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, ela recebe atendimento de emergência e tem quadro estável.

Já Cilene da Conceição Ramos, de 60, recebeu socorro de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela também foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e tem estado estável.



Devido a atuação da PM, moradores realizaram protestos, ateando fogo em objetos, em ruas da região. A Via Light também foi palco da concentração dos manifestantes.