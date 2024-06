Menino de 7 anos caiu da janela do apartamento onde morava com a mãe e avó na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Menino de 7 anos caiu da janela do apartamento onde morava com a mãe e avó na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 25/06/2024 19:56 | Atualizado 26/06/2024 06:35

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou a mãe e avó do menino de 7 anos que morreu após cair da janela do prédio onde morava, no Andaraí, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu em fevereiro do ano passado. De acordo com a denúncia do último dia 20, da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Méier e Tijuca, as acusadas cometeram "abandono de incapaz com resultado morte".

Conforme consta na denúncia, a mãe da criança, Jéssica Silva Ramos, saiu de casa para fazer um passeio de barco no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 5h30, deixando seus três filhos, de quatro, sete e oito anos, sozinhos no apartamento em que moravam. Pouco depois, um primo de Jéssica passou no local e levou o filho mais novo para a casa da madrinha, deixando os outros dois sozinhos no local.



Por volta das 8h, a mãe de Jéssica, Marise Alves da Silva, chegou ao apartamento, tendo deixado o local por volta das 10h, sozinha, uma vez que o pai das crianças teria se comprometido a pegá-las às 10h. Em depoimento prestado à Polícia Civil, o pai dos meninos confirmou que combinou de pegar as crianças no horário mas se atrasou por conta de um imprevisto, tendo destacado, porém, que não sabia que as crianças estavam sozinhas.

No relato da ocorrência, um policial militar afirmou que encontrou o apartamento da família "em estado lastimável, com bagunça, sujeira e deterioração" e que, aparentemente, o espaço onde ocorreu a queda tinha uma grade que não protegia a janela inteira.

Desta forma, Jéssica e Marise foram denunciadas nas penas previstas no artigo 133 do Código Penal, com previsão de prisão de quatro a 12 anos. O MPRJ também solicitou medida cautelar proibindo as denunciadas de manterem contato com os outros dois irmãos da vítima.