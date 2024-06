Homens foram presos por agentes da 74ª DP (Alcântara) - Reprodução

Publicado 25/06/2024 20:40

Rio - Dois homens foram presos em flagrante com aproximadamente 10 kg de maconha escondidas em uma bolsa de entrega, na tarde desta terça-feira (25), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A droga veio de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, e seria deixada em uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho (CV) no bairro Laranjal.

Segundo a Polícia Civil, Pablo de Oliveira Ferreira, conhecido como Gordim, saiu de Manguinhos em direção ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde se encontrou com Willian Cordeiro da Silva, o Faquir, que também era oriundo do Rio. Willian serviria como uma escolta para o comparsa até que o mesmo chegasse na comunidade Caixa D'água, no Laranjal.

Próximo do local de entrega, a dupla foi interceptada por policiais da 74ª DP (Alcântara). Com eles foram encontrados 10 pacotes, de aproximadamente 1 kg cada, em uma bolsa usada para entrega.

Eles foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, supressão de sinal de veículo automotor e resistência. As duas motos usadas pelos suspeitos foram apreendidas.

As investigações prosseguem para identificar os criminosos que receberiam a carga de entorpecentes.