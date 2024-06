Ygor Da Silva vai responder por tráfico de drogas - Reprodução

Publicado 25/06/2024 19:31

Niterói - Um homem foi preso com uma grande quantidade de drogas dentro do carro nesta terça-feira (25), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ygor Da Silva Conceição Honorato, de 22 anos, havia conseguido escapar de um cerco montado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na Ponte Rio-Niterói, mas foi detido por policiais militares do programa Segurança Presente.

Os militares foram informados pelos agentes federais que Ygor fugiu pela pista sentido Niterói. Os militares montaram um cerco e conseguiram capturar o suspeito em São Francisco, na Zona Sul da cidade.

Ao revistarem o veículo, os PMs encontraram mais de 3 mil pinos de cocaína, além de 30 tabletes de skank. O condutor informou que pegou a carga no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e que faria a entrega em Itambi, distrito do município de Itaboraí, recebendo uma certa quantia pelo transporte. Ao todo, o material valia R$ 4 mil.

O motorista foi conduzido para a 79ª DP (Jurujuba) e, posteriormente, levado para a central de flagrantes, na 76ª DP (Centro). Ele vai responder por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.