Leonardo de Carvalho Mota era lotado no Bope desde 2019 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/07/2024 16:22 | Atualizado 26/07/2024 16:26

Rio - O policial militar Leonardo de Carvalho Mota morreu, na noite de quinta-feira (25), depois de sofrer um acidente na Avenida Brasil, na altura de Ramos, na Zona Norte do Rio. O agente, que era lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), pilotava uma moto quando colidiu com um carro.

O acidente aconteceu na pista sentido Zona Oeste. Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas para o local e receberam a informação do condutor do veículo que Leonardo bateu no seu carro.

O PM foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).

Através das redes sociais, o Bope lamentou o falecimento do cabo. Leonardo estava no batalhão desde 2019 quando concluiu o 40° Curso de Ações Táticas (CAT).

"Escreveu uma grande história no batalhão. Ontem [quinta], nosso amigo sofreu um acidente de moto e se foi, deixando uma enorme saudade para todos que tiveram a oportunidade de conviver com sua garra e determinação. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Cabo Carvalho Mota eternizado em nossos corações", diz o comunicado.