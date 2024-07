Vítima foi agredida com coronhadas na cabeça - Reprodução / Redes Sociais

Vítima foi agredida com coronhadas na cabeçaReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/07/2024 19:05 | Atualizado 25/07/2024 19:25

Rio - O filho de Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, agredida durante um assalto nesta terça-feira (23) , fez um apelo para que as pessoas doem sangue no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde a vítima está internada.

Jorge Nunes, de 37 anos, disse que os médicos conseguiram remover o dreno que estava na cabeça de Carla, após um intenso sangramento. A idosa precisou passar por duas transfusões de sangue desde o dia em que chegou na unidade de saúde. Ela segue respirando com ajuda de aparelhos

"O hospital pediu que eu reforçasse um pedido de solidariedade da população para doação de sangue. Minha mãe precisou fazer transfusão de sangue na cirurgia, ontem também ela precisou de bolsa de sangue. O que deixa vulnerável tanto minha mãe quanto os pacientes que estão lá, precisando", explicou.



Jorge ressaltou que as doações devem ser feitas, preferencialmente, no banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu, que fica na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, n° 953, Posse. O funcionamento é de segunda a sábado, das 7h30 às 12h30.

A direção do hospital informou que, no momento, o estoque de sangue está normal. Eles reforçaram que toda iniciativa em manter as doações constantemente é válida, não somente para esta paciente, como para os demais que necessitam de transfusão de sangue ou placenta.

Carla, de 65 anos, estava saindo para trabalhar, na madrugada de terça-feira (23), quando foi assaltada por dois homens em uma moto, no bairro Jardim Palmares, e agredida com coronhadas na cabeça, após dizer que não tinha dinheiro para entregar aos criminosos

Nesta quinta (25), a vítima será submetida a uma tomografia completa do corpo, para verificar a gravidade das lesões, segundo Jorge. Na terça (23), após ser socorrida, ela passou por uma cirurgia de alta complexidade na cabeça.

No dia do crime, a vítima ainda teve a bolsa roubada pelos criminosos, que fugiram pela Rua Pereira Henrique. O crime está sendo investigado pela 56ª DP (Comendador Soares). Uma equipe da delegacia foi ao hospital e conversou com o filho da vítima, que registrou o caso. Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos.