Publicado 25/07/2024 16:14 | Atualizado 25/07/2024 16:17

Rio - Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, segue internada em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela estava saindo para trabalhar, na madrugada de terça-feira (23), quando foi assaltada por dois homens em uma moto , no bairro Jardim Palmares e agredida com coronhadas na cabeça, após dizer que não tinha dinheiro para entregar aos criminosos.

Segundo o filho da vítima, o chocolateiro Jorge Nunes, de 37 anos, os médicos conseguiram remover o dreno que estava na cabeça de Carla, após um intenso sangramento. A idosa precisou passar por uma transfusão de sangue.

"Ela ainda continuará entubada com a ventilação mecânica para respiração, com a pressão arterial sendo mantida por conta de medicação. Eles hoje conseguiram retirar o dreno da cabeça, pois ontem ainda havia muito sangramento. Ontem, ela precisou de transfusão de sangue mediante os exames laboratoriais apresentarem plaquetas abaixo do desejado", disse Jorge ao DIA.

Nesta quinta (25), Carla será submetida a uma tomografia completa do corpo, para verificar a gravidade das lesões, segundo Jorge. Na terça (23), após ser socorrida, Carla precisou passar por uma cirurgia de alta complexidade na cabeça.

"Seguimos acreditando que ela acordará, mas como o médico disse, precisamos que o corpo dela, que o cérebro dela, reaja! Para, a partir daí, entenderem os próximos passos", desabafa.

No dia do crime, a vítima ainda teve a bolsa roubada pelos criminosos, que fugiram do local. O caso aconteceu na Rua Pereira Henrique. Segundo a direção do Hospital Geral de Nova Iguaçu, Carla deu entrada na unidade com traumas no crânio, rosto e ombro direito. Ela foi submetida a uma neurocirurgia de emergência e está sendo acompanhada pelas equipes médicas de neurocirurgia, bucomaxilo e ortopedia. No momento, está internada no CTI em estado gravíssimo.

O crime está sendo investigado pela 56ª DP (Comendador Soares). Uma equipe da delegacia foi ao hospital e conversou com o filho da vítima, que registrou o caso. Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos.