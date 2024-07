Acidente entre diversos carros e um ônibus interditou completamente a Praia do Flamengo - Reprodução / Rede Sociais

Publicado 25/07/2024 21:58 | Atualizado 25/07/2024 23:10

Rio - Um acidente envolvendo nove carros e um ônibus deixou ao menos 10 pessoas feridas, na noite desta quinta-feira (25), na Praia do Flamengo, na Zona Sul. A pista, na altura da Rua Silveira Martins, ficou completamente interditada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários veículos, incluindo táxis, destruídos. Peças ficaram espalhadas pela rua. Segundo informações de testemunhas, um ônibus da linha 409 (Saens Peña x Horto) perdeu o controle e arrastou os carros.

Até às 21h35, o Corpo de Bombeiros havia socorrido três pessoas. Um homem foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos moderados. Jurema Fernandes, de 69 anos, e Marcelo Mendes, de 48, foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, com ferimentos leves e moderados, respectivamente.

Sete pessoas foram atendidas no local e liberadas. Ainda não há informações sobre as identificações das outras vítimas. Até às 23h, a ocorrência ainda estava em andamento.

O acidente aconteceu na altura da Rua Silveira Martins, sentido Botafogo, e interditou a pista. O Centro de Operações Rio (COR) informou que as melhores rotas alternativas são as ruas do Catete, Pedro Américo e Bento Lisboa.