Thiago Monteiro contou que criminosos o assaltaram na Barra da Tijuca - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/07/2024 20:22 | Atualizado 25/07/2024 20:37

Rio - O ex-nutricionista do Flamengo, Thiago Monteiro, conhecido como 'Nutrifofo', que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, foi assaltado por três homens, sendo um deles usando fuzil, na tarde de quarta-feira (24), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Os suspeitos levaram o seu veículo e outros pertences.

O crime foi divulgado pela própria vítima nesta quinta-feira (25). Segundo ele, os suspeitos o abordaram na volta do trabalho e, apesar de seu carro ser blindado, não é resistente a disparos de fuzil.

"Pediram para eu descer do carro, me abordaram e levaram todos os meus pertences, bastante coisa. Vocês sabem que a gente trabalha duro aqui para ter coisas boas. Eu tinha um carinho muito grande por tudo que tinha dentro do carro. Tinha bastante coisa de valor dentro como minha mochila, ring light, câmera para filmar, tripé, coisas que eu gosto muito", destacou.

Thiago ainda disse que, por pouco, o crime não aconteceu na presença de seu filho. O nutricionista revelou que a criança iria voltar com ele para casa, mas ele decidiu não buscá-lo.

"A gente se sente muito impotente no momento desse, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo. Eu fiquei com muito medo até mesmo de tomar um tiro na hora que os vagabundos estavam indo embora com o meu carro. Eu só pensava no Antônio até porque o meu filho ia estar comigo naquele momento. De última hora, eu decidi não buscá-lo. Ele ia estar comigo e vir para casa. Com certeza, na adrenalina que eles estavam, eles não iam deixar eu tirar o meu filho de trás da cadeirinha. Inclusive, até isso, eles roubaram", comentou.

De acordo com Thiago, o veículo foi recuperado por policiais militares no mesmo dia.