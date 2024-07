A criança nasceu em janeiro de 2023, em Campo Grande - FreePik

Publicado 25/07/2024 21:42

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) acatou o pedido dos pais de um bebê que nasceu com má-formação genital – em janeiro de 2023, no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste – e autorizou a mudança de nome e sexo na certidão de nascimento. Com isso, a criança terá documentos com nome masculino.

Após o nascimento, devido à má-formação, a mãe foi informada de que havia dado à luz uma menina. No entanto, sete meses depois, em consulta com um urologista, a família descobriu que se tratava de um menino.

O TJRJ informa que testes, apresentados nos autos, confirmaram um diagnóstico de hipospadia complexa “com testículos não descidos bilaterais”. Além disso, um exame cariótipo de sangue apontou linhagem 46XY, compatível com o sexo masculino.

Alessandro Oliveira Felix, juiz titular da Vara de Registros Públicos (VRP) da Capital do TJRJ, apontou em sua decisão: “A mudança do nome da criança é imprescindível para sua identificação fidedigna perante a sociedade, a fim de evitar-lhe abalos psicológicos. Diante dos documentos comprobatórios de que a criança é biologicamente um menino, urge a alteração do sexo constante em sua certidão de nascimento”.

A identidade com dados masculinos são fundamentais para a cirurgia de correção, cujo processo já está em andamento.