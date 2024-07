Publicado 26/07/2024 00:00

Na Manchete, Brasil estreia na Olimpíada com vitórias no handebol feminino sobre a Espanha (29x18), e no futebol feminino sobre a Nigéria (1x0); saiba como foi a participação de outros atletas brasileiros no primeiro dia dos Jogos

Confira detalhes da cerimônia de abertura

Em Rio, Pernambucana de 59 anos é resgatada de situação análoga à escravidão no Recreio dos Bandeirantes

Babá diz que Kaleb tinha medo do padrasto

Cunhada de professora morta em Belford Roxo revela que criminosos já chegaram atirando

Obras para o Rock in Rio estão a todo vapor

Em Brasil, STJ autoriza aborto de adolescente de 13 anos vítima de estupro

Gisele Bundchen compartilha momentos de suas férias com familiares, na Bahia