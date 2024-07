Sheyla França Gimenez, a Barbie do tráfico, foi presa nesta quinta-feira (25), na Baixada Fluminense - Divulgação/Polícia Civil

Sheyla França Gimenez, a Barbie do tráfico, foi presa nesta quinta-feira (25), na Baixada FluminenseDivulgação/Polícia Civil

Publicado 25/07/2024 18:28 | Atualizado 25/07/2024 19:12

Rio - Sheyla França Gimenez, 46 anos, conhecida como a 'Barbie do tráfico', foi presa nesta quinta-feira (25), no Parque Sarapuí, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, por policiais da 38ª DP (Brás de Pina). Segundo as investigações, ela era responsável por fornecer drogas para comunidades do Rio, como Jacarezinho, Mangueira, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Providência, Turano, Dona Marta, Barro Preto e Camarista Méier.



Ela é irmã de Marco Antônio Gimenez, conhecido como 'Senhor das Armas', preso em 2010 acusado de fornecer armas para a Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte. Sheyla também possui uma extensa ficha criminal e era considerada foragida da Justiça de São Paulo.

Ela iniciou a vida no crime aos 13 anos, mas entrou definitivamente para o tráfico de drogas após se relacionar com o traficante Marcola, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), principal facção criminosa do estado de São Paulo.

Sheyla já foi investigada por lavagem de dinheiro e mantinha relação de confiança com os líderes das facções do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). Ela chegou a ser presa em 2001, ganhou liberdade condicional e foi novamente detida em 2006 pela Polícia Civil, deixando o sistema penitenciário em 2008.



A mulher foi condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas e estava foragida da Justiça de São Paulo. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão condenatória nesta quinta-feira (25). Sheyla foi conduzida à 38ª DP (Vista Alegre).