As casas ainda estavam em fase de construçãoDivulgação

Publicado 26/07/2024 15:02

Rio - A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade iniciou, nesta quinta-feira (25), uma operação para remover 19 casas que ainda estavam em fase de construção em locais irregulares de uma área de preservação ambiental em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Essas obras foram identificadas através do monitoramento de inteligência dos órgãos ambientais, que detectou os crimes ocorrendo na unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o Inea.



Elas podem ser demolidas por decisão das autoridades, em vez de por meio de uma ação judicial, já que ainda não foram ocupadas ou usadas como residências permanentes, sem a necessidade de considerar direitos de possíveis moradores. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.



Todas as denúncias de crimes ambientais podem ser feitas à Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253-1177 (capital). O aplicativo do Disque Denúncia também recebe essas denúncias.