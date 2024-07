Marco Antônio de Oliveira, 35, e Matheus Domingues Goulart, 25, foram presos em Botafogo - Reprodução

Marco Antônio de Oliveira, 35, e Matheus Domingues Goulart, 25, foram presos em BotafogoReprodução

Publicado 26/07/2024 13:05 | Atualizado 26/07/2024 13:08

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (25), dois integrantes de uma quadrilha de São Paulo que rouba relógios de luxo no Rio. Marco Antônio de Oliveira, de 35 anos, e Matheus Domingues Goulart, 25, foram detidos quando pretendiam assaltar vítimas em Botafogo, na Zona Sul. Eles estavam com um terceiro criminoso, mas Edson de Moura Sousa, 33, conseguiu fugir e é considerado foragido da Justiça.

De acordo com as investigações da 10ª DP (Botafogo), a quadrilha é especializada em roubar relógios de luxo, como os da marca Rolex e Panerai. Naturais de São Paulo, os bandidos saiam de ônibus do estado mensalmente e se escondiam no Morro do São Carlos, no Estácio, Região Central. Eles ficavam no Rio alguns dias para cometer os roubos em diversos bairros da Zona Sul, em lugares frequentados por vítimas de padrão social elevado e, então, voltavam para vender os acessórios pela metade do valor de mercado.

Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos identificavam as pessoas com relógios caros nos pulsos, as seguiam e, armados, cometiam os roubos. Nesta quinta-feira, Marco Antônio, Matheus e Edson estavam na Rua Voluntários da Pátria, em frente a um centro médico e outro gastronômico renomados, aguardando vítimas para poderem roubar relógios. Ao serem abordados pelos agentes, o terceiro, que estava distante dos comparsas, conseguiu fugir, mas um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele.

Os dois assaltantes foram presos e uma arma foi apreendida. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e foram encaminhados ao sistema prisional. A dupla foi identificada em diversos procedimentos da 10ª DP, além de terem anotações criminais por roubo em São Paulo. Nas redes sociais, eles ostentavam os relógios roubados. As investigações continuam para que vítimas reconheçam os membros da quadrilha e receptadores dos acessórios.