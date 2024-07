Família busca por Gabriel Barbosa Cesário, desaparecido em Caxias - Arquivo pessoal/ Agência O DIA

Publicado 26/07/2024 11:25

Rio - Familiares e amigos estão há mais de um mês angustiados sem saber do paradeiro de um jovem que foi visto pela última vez em uma feira dominical no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã do dia 9 de junho. Gabriel Barbosa Cesário completou 30 anos na última terça-feira (22), desaparecido.

O Disque-Denúncia publicou um cartaz pedindo informações para que a polícia identifique seu paradeiro. O caso está sob a responsabilidade do Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Disque Denúncia pede informações sobre o paradeiro de Gabriel Barbosa Cesário Reprodução

A pedagoga Ana Lucia, 64, é tia e criou Gabriel. Os dois são vizinhos. Ela notou o desaparecimento quando percebeu que o sobrinho não voltou para casa passado o fim de semana dos dias 8 e 9 de junho. A última vez que ela o viu foi na manhã da sexta-feira 7 de junho. "Moramos do lado e eu sempre sabia quando ele estava em casa e quando não estava. Quando chega e que horas chega", contou Ana Lucia.Uma irmã, no entanto, o viu no sábado à noite e uma vizinha contou que o viu na manhã do domingo 9 de junho, na feira que acontece perto da casa de Gabriel. A família, desde então, procura pelo jovem. Ana Lucia suspeita que o sobrinho possa estar desorientado, caminhando pelas ruas. Ele interrompeu, esse ano, o tratamento com uso de remédios controlados."A gente divulgou muito nas redes sociais. Procuramos saber até com pessoas que tinham conhecimento com o tráfico local e ninguém viu. A gente acha que ele está pelas ruas", conta Ana Lucia.Gabriel não havia desaparecido antes. A tia conta que durante a pandemia de covid-19, em 2020, ele se tornou dependente químico e foi para uma clínica de tratamento em São Paulo por um ano e seis meses. No retorno, ele passou a tomar medicamentos controlados, mas esse ano decidiu interrompê-los."Quando ele voltou do tratamento, queria arranjar emprego e não conseguiu. Ele foi jovem aprendiz em uma firma da Reduc no passado. Sem emprego, ele ficou muito ansioso e continuou a fazer o tratamento com remédio controlado. Esse ano ele parou de tomar os remédios", conta Ana Lucia.A tia identificou câmeras no local da feira e indicou para a polícia. "Eu percebi, que próximo à rua da feira e de casa, existem algumas câmeras. A gente procurou saber no comércio e descobriu que algumas não estavam voltadas para a rua, mas tem uma que está e deve ser de algum órgão público. Eu tirei foto e mandei para o inspetor", conta Ana Lucia.