Carro foi roubado meses antes em Vila Isabel, na Zona Norte - Divulgação / PRF

Publicado 26/07/2024 10:48 | Atualizado 26/07/2024 13:10

Rio - O secretário parlamentar Rafael Robson de Oliveira Gomes, de 33 anos, do deputado federal Bebeto (PP), foi preso Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quinta-feira (25), após ser pego com um carro roubado e uma pistola na Rodovia Presidente Dutra, na altura do Jardim América, Zona Norte do Rio.



De acordo com a PRF, por volta das 23h, agentes abordaram o veículo, no modelo Jeep Compass cor branca, após serem alertados de que um veículo roubado estava circulando na região.