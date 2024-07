Fim de semana no Rio será de sol e calor - Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Fim de semana no Rio será de sol e calorRenan Areias / Arquivo Agência O Dia

Publicado 26/07/2024 12:51

Rio - Os cariocas que curtem aquele sol já podem começar a se programar para pegar uma praia no fim de semana: a previsão é de calor, céu azul e sem chuva. A máxima prevista pelo Alerta Rio para o sábado (27) e o domingo (28) na capital é de 34°C, com mínima de 16°C.

O sol brilhou durante a manhã desta sexta-feira (26), e deve permanecer assim até o fim da tarde, com máxima de 33°C e mínima de 16°C. Os ventos do fim de semana vão variar de fracos a moderados, assim como os desta sexta.

Segundo o órgão meteorológico da prefeitura, o clima no Rio está sendo influenciado por um sistema de alta pressão no oceano, responsável por manter o tempo estável.

Essas temperaturas mais altas são resultados do veranico, que retornou ao estado nesta semana após marcar fim do outono e início do inverno. O fenômeno acontece por um reflexo de uma massa de ar seca que está na região central do Brasil, que causa um bloqueio e eleva a temperatura da estação.

No entanto, o Alerta Rio prevê chuva e queda de temperatura para o início da semana. A segunda-feira (29) deve amanhecer nublada, e a precipitação fraca a moderada começa a partir da tarde.

Os ventos vão variar de moderados a fortes, e a máxima fica em 29°C, 4°C a menos do que no domingo. A mínima será de 16°C.