"Perdemos uma das mentes mais brilhantes da nossa maior manifestação cultural. A história de Rosa Magalhães se confunde com a do próprio carnaval. De um jeito único, ela encantou a todos nós com sua capacidade de materializar sonhos na avenida, de contar histórias de um jeito único e emocionar quem assistia. Uma verdadeira Imperatriz do samba, que deu a Leopoldinense inúmeras alegrias e títulos. Também deixou sua marca na Vila e na Império Serrano", disse o prefeito.



Nas redes sociais, Paes relembrou ainda feitos marcantes da artista. "Como pensar carnaval sem Rosa? Como esquecer bum bum paticumbum prugurundum? Como não cantarolar “que ti-ti-ti é esse” e não completar com “que vem da Sapucaí”? Tudo com a marca sem igual dessa mulher que dedicou sua vida ao Carnaval e tanto contribuiu para o Rio, incluindo a cerimônia de encerramento das Olimpíadas em 2016. Inesquecível, única e incomparável. Faça festa no céu, Rosa, porque aqui você será sempre lembrada!", acrescentou.

O governador Cláudio Castro também homenageou a artista, reforçando que o Rio sempre será grato por todas as histórias contadas por ela.

"Carnavalesca com o maior número de títulos já conquistados na história do Sambódromo, sete no total, a professora Rosa Magalhães - com mais de 50 anos dedicados à arte e à cultura popular - deixa como legado os inesquecíveis desfiles, que sempre valorizaram a brasilidade e engrandeceram a Sapucaí, emocionando o público e encantando até a crítica. É e sempre será referência para todos os amantes do samba, com seus enredos marcados por suntuosidade, cores e muita alegria. Manifesto meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos os companheiros de Carnaval", disse.

Outra figura política, o pré-candidato a prefeito do Rio e Deputado Federal Tarcísio Motta (Psol) comentou sobre a criatividade da professora. "Rosa Magalhães era uma artista completa. Foi consagrada pelo Carnaval, mas teve seus trabalhos assinados em diferentes áreas e reconhecidos no mundo inteiro. Venceu um Emmy, dezenas de títulos e emocionou com sua forma única e criativa de contar histórias", disse.



O parlamentar ainda descreveu Rosa como admirável. "Mulher que se destacou numa posição geralmente reservada a homens, Rosa foi conhecida como Professora. Não se negava a ensinar, nem a aprender. Viu todas as transformações da festa e brilhou em todas elas. Admirável. É uma perda inestimável. Mando um abraço para todos os familiares, fãs, amigos e eternos alunos", comentou.

A pré-candidata e vereadora no Rio e presidenta da Comissão de Combate ao Racismo, Mônica Cunha, também lamentou o caso.



"A Carnavalesca com maior número de títulos na era do sambódromo faleceu aos 77 anos, no Rio de Janeiro. Meus sentimentos à família, amigos e quem conviveu com essa grande artista, professora. Que seu legado não seja esquecido", disse.

Dona de oito títulos no Carnaval carioca, Rosa atuou na Beija-Flor, Império Serrano, Tradição, Estácio de Sá, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, União da Ilha, Vila Isabel, Mangueira, São Clemente, Portela e Paraíso do Tuiuti. Além de ter passado, também, pelos desfiles de São Paulo.



Cinco dos seus títulos foram conquistados na Imperatriz Leopoldinense. "Artista consagrada e maior campeã da Era Sambódromo. Neste momento, faltam palavras para definir a grandeza de Rosa e de toda a sua trajetória não só no Carnaval, mas em toda a sua carreira, ao longo dos mais de 50 anos de trabalho dedicado à arte.

Falar de Rosa Magalhães é falar da história da Imperatriz. Rosa promoveu desfiles inesquecíveis aos olhos do público e de toda a crítica, e sempre estará marcada por sua elegância, pela entrega magistral em seus trabalhos, e principalmente por sua brasilidade nas histórias que contou ao longo de todo esse tempo. É e sempre será referência para todos os amantes do espetáculo que ela também ajudou a construir.



As histórias se confundem. É impossível falar de Imperatriz Leopoldinense sem falar de Rosa Magalhães. Hoje o meu coração, e de toda a escola, chora a perda da maior de todos os tempos. O Carnaval deve muito à Rosa Magalhães e nós temos muito orgulho de saber que em nossa biografia ela sempre estará. Obrigado, Rosa. Nossa eterna gratidão e amor", disse a agremiação.



Já no Império Serrano, ela foi campeã com o histórico 'Bum Bum Paticumbum Prugurundum', em 1982, ao lado de Lícia Lacerda, e desenvolveu o enredo 'João das Ruas do Rio', em 2010. "Fica aqui a nossa gratidão por tudo que você, Rosa, fez pelo Carnaval, pela contribuição na nossa história e à arte. Seja luz! Obrigado por tudo!", lamentou a escola.



História



Formada pela Escola de Belas Artes (EBA) da UFRJ, também foi professora da instituição. Assinou figurinos e cenários para dezenas de espetáculos teatrais.



Além das vitóras na Sapucaí e de muitos troféus no Carnaval, seus principais prêmios foram o Emmy de Melhor Figurino, pela abertura Jogos Pan-Americanos de 2007; dois prêmios MinC; prêmios Carlos Gomes; Ordem do Mérito Cultural; e Medalha de Prata, oferecida pelo governo da Áustria.



Escreveu três livros: "Fazendo Carnaval" (Ed. Nova Aguilar) e "O inverso das origens", junto com Maria Luiza Newlands (Ed. Nova Terra), e "E vai rolar a festa..." (Editora Nova Terra). A última publicação é um relato sobre sua experiência de criar e produzir a festa de encerramento das Olimpíadas de 2016 e as cerimônias de abertura e encerramento do Pan-Americano do Rio.

Em 2019, teve sua trajetória transformada em biografia. "Rosa Magalhães — A moça prosa da avenida", de Luiz Ricardo Leitão, foi lançada pela Uerj, mesma instituição que, em 2002, concedeu-lhe o título de doutora "honoris causa". Em 2023, foi tema do documentário "Rosa – A narradora de outros Brasis", de Valmir Moratelli e Libário Nogueira.



Rosa Lúcia Benedetti Magalhães era filha dos escritores Raimundo Magalhães Júnior, imortal da Academia Brasileira de Letras, e de Lucia Benedetti. A artista morava em Copacabana, na Zona Sul, e não gostava muito de frequentar eventos sociais. Preferia ficar em casa, perto dos livros e dos cachorros, suas grandes paixões. Durante os últimos anos, trabalhou ao lado de Mauro Leite e de Alessandra Cadore, seus assistentes. A carnavalesca não tinha filhos.