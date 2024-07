Rosa Magalhães, a Professora, como era reverenciada no mundo do Carnaval - Armando Paiva / Arquivo O Dia

Publicado 26/07/2024 05:37 | Atualizado 26/07/2024 08:30

Rio - A cultura brasileira está de luto. Morreu, na noite desta quinta-feira (25), no Rio, aos 77 anos, a carnavalesca, figurinista, cenógrafa e artista plástica Rosa Magalhães. Maior campeã da Marquês de Sapucaí, a "Professora" como era carinhosamente chamada no mundo do samba, sofreu um infarto, segundo as primeiras informações. Ainda não foram divulgados o horário e o local do sepultamento.