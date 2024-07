Camila Martins é uma das mulheres homenageadas na exposição - Divulgação Paulo Vitor

Camila Martins é uma das mulheres homenageadas na exposiçãoDivulgação Paulo Vitor

Publicado 26/07/2024 14:30 | Atualizado 26/07/2024 14:50

O Centro Cultural da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ) inaugurou, nesta sexta-feira (26), no Centro, uma exposição que homenageia a mulher negra latino-americana e caribenha, cujo dia foi celebrado na última quinta (25). A visitação ocorre, das 10h às 17h, até o dia 25 de agosto, com entrada franca.



fotogaleria

Destacando a luta por igualdade racial e de gênero, a mostra, feita em parceria com o Sesc-RJ, conta com fotografias e relatos de 20 mulheres negras que hoje trabalham na Procuradoria, em diversos cargos e funções.

A curadoria é de Amanda Carolino e Fernanda Sousa, analistas processuais da PGE. "Este projeto é uma forma de dar visibilidade às histórias e experiências dessas mulheres, ressaltando suas contribuições e a riqueza de suas trajetórias. É preciso naturalizar mulheres negras em cargos de chefia e transitando diariamente nos espaços de poder para alcançar uma sociedade mais justa", destaca Amanda.

O evento acontece de segunda a sexta. O Centro Cultural da PGE (antigo Convento do Carmo) fica na Rua Primeiro de Março S/N, na Praça XV.