Publicado 26/07/2024 12:59 | Atualizado 26/07/2024 13:09

Belford Roxo – Uma mulher foi baleada no rosto, dentro da sua residência, durante uma operação de policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) contra criminosos, nas comunidades do Complexo do Castelar, São Leopoldo e Parque Floresta, em Belford Roxo, desde o início da manhã desta sexta-feira (26). Gleice Hellen Andrade Neves, de 32 anos, foi socorrida com uma bala alojada na bochecha, no Hospital Municipal de Belford Roxo.

Segundo nota oficial da Prefeitura de Belford Roxo, o tiro atingiu o maxilar. A equipe médica da unidade fez uma tomografia de crânio e constatou que não houve nenhum trauma ósseo e sangramento intercraniano. Depois da avaliação de um profissional bucomaxilofacial, a paciente foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, para a retirada do projétil.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), onde moradores realizam um protesto na porta da delegacia.

A Polícia Civil investiga a origem do disparo que atingiu a mulher.

NOTA OFICIAL - PREFEITURA DE BELFORD ROXO

