O criminoso que foi preso pelos policiais militares do 39º BPM atuava nas áreas do Morro do Amor e Morro do Castro - Divulgação / 39º BPM

Publicado 24/07/2024 18:40

Belford Roxo - Um homem foragido da Justiça, conhecido pelo apelido de "Cheba", com cinco anotações criminais, foi preso na manhã desta quarta-feira (24), por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), no bairro Santa Tereza, em Belford Roxo. O criminoso atuava nas áreas do Morro do Amor e Morro do Castro.

É o segundo foragido da Justiça capturado em Belford Roxo em menos de 24 horas. Na noite desta terça-feira (23), um outro homem com 14 anotações criminais, foi preso no bairro Parque Martinho

A ocorrência policial foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).