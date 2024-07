O fuzil e a submetralhadora apreendida pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / PMERJ

O fuzil e a submetralhadora apreendida pelos policiais militares do 39º BPMDivulgação / PMERJ

Publicado 24/07/2024 12:54 | Atualizado 24/07/2024 12:56

Belford Roxo - Um fuzil calibre 556 e uma submetralhadora, foram apreendidas por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com um suspeito preso na manhã desta quarta-feira (24), no bairro Jardim Gláucia, em Belford Roxo. Foram apreendidos ainda, uma quantidade de drogas e um rádio transmissor.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento no Complexo da Guacha, quando perceberam vários homens em atitude suspeita. Na tentativa da abordagem, os criminosos tentaram fugir, atirando contra os os policiais militares, sendo necessário o revide pelos agentes. Após um cerco tático, um suspeito foi preso com a submetralhadora e rádio transmissor, que estava na frequência do tráfico local. Em uma área de mata próxima, foram encontrados um fuzil calibre 556 e drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).