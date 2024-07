O carro, o revólver e as munições apreendidas com o assassino pelos policiais militares do 3º BPM - Reprodução / Disque Denúncia

Publicado 23/07/2024 16:40 | Atualizado 23/07/2024 17:05

Belford Roxo - Allan de Leon Souto, de 51 anos, foi preso por policiais militares do 3º BPM (Méier), na tarde desta segunda-feira (22), após matar com dois tiros sua companheira, Lilian do Nascimento Bastos Martins, na Rua Caiapós, n° 40, no bairro Jardim América, em Belford Roxo, onde o corpo da vítima foi encontrado pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo). Com o acusado, foi apreendido um revólver calibre 38, com 15 munições. A ação dos agentes contou com informações passadas pelo Disque Denúncia Mulher.



Allan de Leon Souto foi preso por feminicídio, quando se preparava para fugir em um carro (Volkswagen/Fox Preto, Placa: LTV0706), quando policiais militares do 3º BPM chegaram no local onde ele estava, na Rua General Clarindo, no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Contra Allan, havia registros de ocorrência por agressão e ameaça à vítima.

A ocorrência policial foi registrada na 24ª DP (Piedade), e depois encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).