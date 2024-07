O volante Anderson Domingues com o comandante Jerfter Percy, durante o treino - William Davoli / SEBR

O volante Anderson Domingues com o comandante Jerfter Percy, durante o treinoWilliam Davoli / SEBR

Publicado 23/07/2024 10:43

Belford Roxo - Nesta quarta-feira (24), às 14h45 , no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo, tem a estreia do time profissional da Sociedade Esportiva Belford Roxo, na Copa Rio 2024, contra a Cabofriense. O Belzão conquistou o vice-campeonato na Série B2 do Campeonato Carioca de 2023, ascendendo para B1, garantindo o direito de disputrar a competição neste ano.

"Vamos começar nossa temporada de jogos oficiais de 2024, com muita vontade de fazer a diferença em campo, mesmo tendo um tempo de treino curto, nosso time está recheado de bons jogadores, sendo a maioria bastante experiência e isso nos fortalece", disse o técnico do Belford Roxo, Jefter Percy.

Comandante Jefter Percy passando detalhes do plano tático aos atletas William Davoli / SEBR



Para a temporada, o Belzão fez a contratação do volante Anderson Domingues, dos meio campo Leandrinho, Pedrinho e Juninho, do atacante Wander Hudson e renovou os contratos do zagueiro Jackson Klayton e do externo Giovane.

O diretoria do clube estará liberando ingressos aos 200 primeiros torcedores que chegarem ao estádio, entre 13h e 14h William Davoli / SEBR

O valor da entrada é R$ 20 e meia R$ 10, mas a diretoria do Belford Roxo, junto aos patrocinadores, estará liberando acesso gratuito aos 200 primeiros torcedores do Bel, que chegarem ao estádio, entre 13h e 14h.