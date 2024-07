A criançada curtindo a colônia de férias da escolinha do Belford Roxo - Divulgação

Publicado 20/07/2024 12:05

Belford Roxo - Muito chute para gol, disciplina, exercício físico, diversão, cachorro-quente, pipoca e guaraná são os ingredientes da colônia de férias da escolinha de futebol da Sociedade Esportiva Belford Roxo que está acontecendo neste final de semana, no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo, das 14h às 17h, grátis, para a gurizada de 4 à 13 anos,que ama futebol .



“Está sendo muito bacana reunir a criançada da escolinha e visitantes para curtir nossa colônia de férias com muita brincadeira e bola no pé. Aqui elas jogam bola, brincam e fazem atividades físicas, com total segurança. No primeiro dia tivemos aproximadamente 100 crianças”, disse o professor Matheus Soares.



A colônia começou na sexta-feira (19) e terminará neste sábado (20) e cada criança receberá medalha de participação.

