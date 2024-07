A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 20/07/2024 11:17

Belford Roxo – Dois suspeitos foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da noite desta sexta-feira (19), na Avenida Heliópolis, no bairro Vila Luz, em Belford Roxo. Com os presos os agentes apreenderam: 01 pistola calibre 380; 13 munições intactas; 01 granada; 02 notebooks.



Os policiais militares recuperaram ainda o carro roubado (Jeep Renegade) que estava com os suspeitos.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).