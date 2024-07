Em Cima Da Hora em jogo contra Bom Pastor, jogo da terceira rodada - Divulgação/Rebeca Cristina

Publicado 19/07/2024 17:29

Belford Roxo - Neste domingo (21), a fase de grupos da 1ª Supercopa Belford Roxo chega aos jogos de returno, ou seja a quarta rodada, com os times ‘Em Cima da Hora’ e ‘Apolo XI’ com chances de classificação antecipada para as quartas de final. A competição está sendo realizada pela Prefeitura em parceria com o Baixada Champions League, com o objetivo de promover e valorizar o futebol amador da cidade.

Reb Reb e Morrão fizeram um grande confronto na competição Divulgação/Rebeca Cristina



O time Em Cima da Hora tem o melhor ataque da Supercopa com 15 gols e segue com 100% de aproveitamento no torneio, junto do Apolo XI. A artilheiro do campeonato com 4 gols é o Antônio Danilo (Nova Geração), seguido de Janderson Barreto (Em Cima da Hora), Geovane Honorio (Em Cima da Hora) e Flavio Mascarenhas (Roma CDD), com 3 gols cada.

Dividida dos atletas do Apolo XI e Seleção MI, confronto de terceira rodada Divulgação/Rebeca Cristina



A secretária municipal de Esporte e Lazer, Natália Lage, contou que está muito feliz com o andamento da competição. "É realmente um privilégio que nós estarmos realizando esse torneio, pois sabemos o quão importante são os jogos, não só para os jogadores, mas também para toda a comunidade. Sempre temos um público presente e alegre, além do clima de rivalidade saudável e amistosa. É muito bom ver o esporte ganhando visibilidade e crescendo cada vez mais na nossa cidade", finalizou Natália.

Os times Real Torre e Nova Geração se enfrentaram na fase de grupo Divulgação/Rebeca Cristina



Classificação atualizada:



GRUPO A



1º) Em Cima da Hora - 9 pontos



2º) Caminho de Casa - 6 pontos



3º) Roma CDD - 3 pontos



4º) Bom Pastor - 0 pontos



GRUPO B



1º) Apolo XI – 9 pontos



2º) Nova Geração – 6 pontos



3º) Real Torre – 3 pontos



4º) Seleção MI – 0 pontos



GRUPO C



1º) Reb Rebe - 5 pontos



2º) Farrulinha - 5 pontos



3º) Morrão - 5 pontos



4º) Juventude - 0 pontos



GRUPO D



1º) Bambuzal - 4 pontos



2º) Mancha Verde - 4 pontos



3º) Complexo - 4 pontos



4º) Beula - 3 pontos



