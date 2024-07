Policias civis e militares com a caçamba de sucatas localizadas no Gogó da Ema - Divulgação / PMERJ

Publicado 18/07/2024 18:59

Belford Roxo - Uma caçamba com diversas sucatas de carros roubados, foi apreendida nesta quinta-feira (18), em uma ação conjunta de policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) e policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Estrada do Sossego, na Comunidade Gogó da Ema, em um local de desmanche de veículos, em Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

