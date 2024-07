Belford Roxo

Idosas do Serviço de Convivência de Belford Roxo passeiam no Parque Chico Mendes no Recreio

Além do contato com a natureza, o canto dos pássaros, o grupo fez caminhadas, orientadas pela guia Tiely Oliveira, participou de piquenique e conheceu os principais moradores do parque