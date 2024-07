Conceição Maria de Souza dos Santos disse que adorou o passeio e se encantou ao conhecer o parque - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 17/07/2024 18:11

Belford Roxo - Dezenas de senhoras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Apoio à Pessoa Idosa (API), da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo fizeram um passeio relaxante, nesta quarta-feira (17). O grupo, acompanhado da supervisora Elionete Miranda de Oliveira Lima, a Nete, foi ao bairro carioca, Recreio dos Bandeirantes, para conhecer o Parque Ecológico Municipal Chico Mendes, administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. “Estamos sempre integrando o grupo e proporcionando novos conhecimentos, com atividades internas e externas”, assegura Nete.



Além do contato com a natureza, o canto dos pássaros, o grupo fez caminhadas, orientadas pela guia Tiely Oliveira, participou de piquenique e conheceu os principais moradores do parque: os jacarés-de-papo-amarelo, espécie ameaçada de extinção. Com 44 hectares e quase 5km de trilhas, o parque foi criado em 1989.



Histórias e novos conhecimentos



Conceição Maria de Souza dos Santos, 61 anos, disse que adorou o passeio. “Fiquei encantada com tudo. Já conhecia a história do ativista Chico Mendes e acho justo o parque ter o seu nome. Nosso serviço de convivência no API é bom demais. Lá há sempre atividades para preencher o nosso tempo e passeios interessantes como esse”, relatou.

Valdívia da Conceição, 61, participou da caminhada. Durante o passeio, não conseguiu esconder o encantamento em conhecer, de perto, a árvore Pau-Brasil. Nunca tinha visto. Conhecer sua importância me emocionou”, assegurou.



O API funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, na Avenida Atlântica, Bairro Xavantes, em um espaço especial para os idosos com os seguintes objetivos: contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais, visando promover a convivência familiar e comunitária. A unidade tem diversas oficinas, como artesanato, reaproveitamento alimentar (segurança alimentar), além de atividade física; dança de salão, encontros socioeducativos e passeios culturais-educativos.