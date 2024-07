A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/07/2024 21:37

Belford Roxo – Um suspeito foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite desta terça-feira (16), na Praça Bela Vista, no bairro Parque São José, em Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam: 01 granada; 01 rádio transmissor; 16 frascos de skank; 11 trouxinhas de maconha; 24 pinos de cocaína; dinheiro em espécie

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).