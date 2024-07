A ocorrência policial com a mulher presa e a arma apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com a mulher presa e a arma apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 16/07/2024 10:30

Belford Roxo – Um mulher foi presa por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no final da noite desta segunda-feira (15), com um revólver calibre 38 e uma motocicleta roubada, na Rua Georgete, no bairro Wona, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes foram alertados sobre uma motocicleta roubada que circulava pelo bairro. Após um cerco tático, localizaram a mulher com o veículo e de posse do revólver.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).