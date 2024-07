A moradora de São Bernardo, Claudinete da Silva, de 42 anos, é uma das vítimas da enchentes e recebeu o cartão - Rafael Barreto/PMBR

A moradora de São Bernardo, Claudinete da Silva, de 42 anos, é uma das vítimas da enchentes e recebeu o cartãoRafael Barreto/PMBR

Publicado 15/07/2024 18:37

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate do à Fome, iniciou a entrega nesta segunda-feira (15), da remessa de 719 cartões Recomeçar referentes ao primeiro lote com nomes publicados pelo Governo do Estado no Diário Oficial. A entrega foi feita no prédio Estação da Cidadania, na Piam.



Na segunda-feira, o cronograma atendeu os munícipes com nomes iniciados nas letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E na terça-feira (16-07) serão entregues as letras: K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Para a retirada são necessários os documentos (original e cópia): Identidade; CPF; comprovante de residência do ano de 2024 (no mesmo endereço onde a pessoa morava quando ocorreu a enchente) e laudo da Defesa Civil.

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, pontuou sobre a entrega. "Assim que os cartões remanescentes do primeiro lote chegaram do Estado, nos organizamos para entregar aos beneficiários por ordem alfabética, dia e horário". frisou. "Aguardamos também a entrega do segundo lote e tudo será feito da melhor forma para atender todos os munícipes listados", completou Clarice.

A moradora de Vila Maia, Andréia Santos, de 41 anos, foi uma das primeiras a receber o benefício. "Estou muito feliz porque estava aguardando esse cartão para comprar eletrodomésticos e fazer uma pequena obra para reformar a casa. O atendimento foi organizado e rápido", frisou Andréia.

A moradora de São Bernardo, Claudinete da Silva, de 42 anos, levou a filha Maria Alice para a retirada do cartão. “É um verdadeiro recomeço, depois de tudo que perdemos na sala, quarto e cozinha. Vamos seguir firmes e confiantes, também espero que todos recebam o benefício e que seja feita a dragagem do Rio Botas”, concluiu Claudinete.



A moradora de São Bernardo, Claudinete da Silva, de 42 anos, levou a filha Maria Alice para a retirada do cartão. "É um verdadeiro recomeço, depois de tudo que perdemos na sala, quarto e cozinha. Vamos seguir firmes e confiantes, também espero que todos recebam o benefício e que seja feita a dragagem do Rio Botas", concluiu Claudinete.