Serão entregues 719 cartões Recomeçar apara as pessoas que estiverem com o nome na listagem do Diário Oficial - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 12/07/2024 16:24 | Atualizado 12/07/2024 16:58

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome (SEMASCF) está convocando todas as 719 pessoas aprovadas para o recebimento do Cartão Recomeçar. Os nomes, referentes ao primeiro lote, estavam em análise pelo Governo do Estado e foram publicados em Diário Oficial no dia 9 de julho. O calendário começa na segunda-feira (15).

Os beneficiários devem comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social, no prédio Estação da Cidadania, situado na Avenida Retiro da Imprensa, 1423, Piam, munidos dos seguintes documentos (original e cópia): Identidade; CPF; comprovante de residência do ano de 2024 e laudo da Defesa Civil



Atendimento não é por ordem de chegada





LISTA CONTEMPLADOS - BELFORD ROXO - CARTÃO RECOMEÇAR A Prefeitura esclarece que o comprovante de residência deve ser no mesmo endereço onde a pessoa morava quando ocorreu a enchente (situação de emergência). A Secretaria destaca que as pessoas serão atendidas no dia e horário informados no calendário. Não sendo, portanto, por ordem de chegada, e sim no dia e horário especificados. Quem não conseguir comparecer no respectivo dia deve aguardar orientações para o novo chamamento.