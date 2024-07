O presidente do CMDCA de Belford Roxo, Elisson Peres, com a chefe de gabinete Brenda Souza na entrega dos computadores - Rafael Barreto / PMBR

O presidente do CMDCA de Belford Roxo, Elisson Peres, com a chefe de gabinete Brenda Souza na entrega dos computadores Rafael Barreto / PMBR

Publicado 11/07/2024 16:48

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e do Gabinete, realizou nesta quinta-feira (10), a entrega de 15 novos computadores destinados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e aos dois Conselhos Tutelares da cidade.

A chefe de gabinete Brenda Souza, representou o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, na entrega oficial. "Os novos computadores fazem parte do desejo da Prefeitura em melhorar o atendimento destinado aos três órgãos de proteção à criança e ao adolescente do nosso município, que serão utilizados diariamente nos atendimentos”, ressaltou Brenda.

Renovação de equipamentos

Recebendo os equipamentos, o presidente do CMDCA de Belford Roxo, Elisson Peres, agradeceu pelo rápido atendimento. "Visando um melhor atendimento ao público-alvo, estamos com mais computadores nos Conselhos Tutelares I e II, e no CMDCA. Desde que assumi em junho, estamos trabalhando juntos para modernizar a estrutura física”, contou. “Agradeço também a participação assídua da vice-presidente Jandyra Rosa, representante da sociedade civil, nessa conquista em prol das crianças e dos adolescentes de nossa cidade", concluiu Elisson Peres.

O CMDCA é um órgão autônomo, permanente, paritário, deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas de atendimento à criança e ao adolescente, composto por representantes do Governo e da Sociedade Civil. E os Conselhos Tutelares desempenham uma função estratégica de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Cada órgão conta com 5 conselheiros tutelares eleitos pelo voto popular com mandato de quatro anos para agir em situações de ameaça e violação do público alvo.