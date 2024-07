De acordo com a Cedae, a operação das represas Xerém e Mantiquira será retomada após o término da obra. A normalização do fornecimento nestas localidades será gradativa - Reprodução / CEDAE

De acordo com a Cedae, a operação das represas Xerém e Mantiquira será retomada após o término da obra. A normalização do fornecimento nestas localidades será gradativaReprodução / CEDAE

Publicado 09/07/2024 23:14

Baixada - A Cedae interromperá o funcionamento das represas Xerém e Mantiquira, em Duque de Caxias, nesta quinta-feira (11), das 6h às 18h, para viabilizar a interligação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Xerém à rede de distribuição. A realização da obra afetará o abastacimento de água em bairros de Belford Roxo e Duque de Caxias. As duas unidades compõem o Sistema Acari, gerido pela estatal, e produzem parte da água distribuída pela Águas do Rio na região.



Regiões afetadas:



- Belford Roxo: Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona, parte da Nova Aurora;

- Duque de Caxias: Xerém, Vila Urussai, Vila Santa Cruz, Vila Santa Alice, Vila Rosário, Vila Operária – Xerém, Vila Maria Helena, Vila Alzira, Vila Actura, S. J. Tadeu, S Bonfim, Saracuruna, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, P S Pedro, Prq. Barão do Amapá, P Paulista, P J Pessoa, Pilar, Parque Vitoria, Parque Panorama, Parque Eldorado, P Adelaide, N S do Carmo, Nova Campinas, Meio da Serra, Mantiquira, Lamarão, Jardim Primavera, Jardim Nat, Jardim Dayse, Jardim Anhangá, J Ana Clara, Império, Guararapes, Figueira, Ferreira, Equitativa, C Madeira, Cidade Parque Paulista, Cidade dos Meninos, Chuno, Chácaras Rio – Petrópolis, Chácaras Arcampo, Capivari, Cângulo, Campos Elísios, Barro Branco, Aviário e Amapá.



De acordo com a Cedae, a operação das represas será retomada após o término da obra. A normalização do fornecimento nestas localidades será gradativa, podendo levar 72 horas, especialmente nas áreas elevadas e nas pontas das redes de distribuição.



A Águas do Rio orienta os seus clientes a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento.



Sobre a ETA Xerém



Com vazão de 1,3 mil litros por segundo, a ETA Xerém vai reforçar o abastecimento de cerca de 450 mil moradores da localidade e nos bairros de Santa Cruz da Serra, Imbariê e áreas adjacentes. A nova estação será a maior do Brasil – e a primeira do Estado do Rio - com ultrafiltração, um sistema moderno e com capacidade de filtragem mais avançada.



A estação fará parte do Sistema Acari, composto por cinco represas (São Pedro, Rio d’Ouro, Tinguá, Xerém e Mantiquira) que abastecem parte da Baixada Fluminense.

Águas do Rio aproveita para realizar ação de melhoria



Durante o período de paralisação da Cedae, a Águas do Rio aproveitará para realizar uma ação de melhoria que só pode ser executada com a rede seca. Em uma tubulação de grande porte, no distrito de Xerém, em Duque de Caxoias, técnicos instalarão um equipamento que ajudará a empresa a reduzir as perdas no sistema de abastecimento.

Essa ação faz parte do Programa de Melhoria do Abastecimento da Águas do Rio, que tem como objetivo gerir melhor o sistema de fornecimento de água para levá-la a locais com problemas históricos de desabastecimento. Até novembro deste ano, a concessionária instalará 266 válvulas inteligentes em pontos estratégicos. O equipamento permitirá a separação das tubulações em trechos menores, além de monitorar e ajustar automaticamente o fluxo de água de acordo com a demanda específica de cada região.



A concessionária segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.