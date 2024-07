O Secretário municipal de Defesa Civil, Cristiano Nogueira, ao lado dos técnicos, na capacitação - Rafael Barreto/PMBR

O Secretário municipal de Defesa Civil, Cristiano Nogueira, ao lado dos técnicos, na capacitaçãoRafael Barreto/PMBR

Publicado 09/07/2024 17:05

Belford Roxo - A Secretaria de Defesa Civil de Belford Roxo, com o apoio do grupo Recanto dos Bichos, realizou uma capacitação sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos, no Polo Cederj. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre como agir em caso de encontro com esses tipos de animais. A capacitação durou dois dias e terminou nesta terça-feira (09).



Animais peçonhentos são todos aqueles que têm a peçonha, um veneno que precisa ser injetado e utiliza de algum mecanismo para a inserção dele. Ou seja, é todo aquele que usa uma presa, ferrão, garra, ou algo do gênero. Por exemplo, as serpentes e as cobras usam suas dentições para poder injetar a peçonha. Além delas, as abelhas, vespas, escorpiões, aranhas, podem ser mencionadas como animais peçonhentos.



Preservação ambiental



O Secretário municipal de Defesa Civil, Cristiano Nogueira, enfatizou como foi feita a capacitação. “Ela é muito importante tanto para os nossos voluntários, quanto para toda a sociedade. E hoje, a Defesa Civil está dando continuação a uma série de capacitações para que em um momento de crise possamos saber como agir”, afirmou.

O biólogo Vinícius Antônio destacou que a maioria dos acidentes com animais é na hora do manejo Rafael Barreto/PMBR



O biólogo Vinícius Antônio, que foi um dos palestrantes da capacitação, faz parte do Recanto dos Bichos, uma organização sem fins lucrativos que busca disseminar a importância da educação e preservação ambiental. "A maioria dos acidentes com animais é na hora do manejo. Infelizmente muitas pessoas não sabem manusear esses animais de forma correta, o que acaba colocando em risco tanto elas, quanto o ser vivo. Então, a nossa intenção é não só conscientizar as pessoas do manejo correto, mas também ensiná-las a fazer", afirmou Vinicius.