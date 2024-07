O Belford Roxo (branco) começou com vitória o torneio em São João da Barra - Isaac Timóteo / SEBR

O Belford Roxo (branco) começou com vitória o torneio em São João da BarraIsaac Timóteo / SEBR

Publicado 06/07/2024 20:20

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo estreou com vitória no Torneio Brasil Soccer Cup Sub-16, vencendo o Itatiquara por 2 a 1, na manhã deste sábado (06), no Sazinho, em São João da Barra, na região norte do Estado. Os gols foram marcados pelo meia artilheiro Daniel Costa, que levou o troféu de destaque da partida.

A competição é organizada pela Liga Macaense de Desportos (LMD) e supervisionada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), reunindo clubes renomados do futebol brasileiro e convidados especiais, com o objetivo de promover a integração de jovens atletas das categorias de base.



“Essa vitória foi muito importante, pois provamos que o Belford Roxo tem potencial para estar entre os grandes clubes”, disse o técnico David Fernandes.

O autor dos gols e destaque da partida, Daniel Costa Isaac Timóteo / SEBR



O próximo jogo será neste domingo (07), às 9h, no Sazinho, contra o Atlético Mineiro. O próximo jogo será neste domingo (07), às 9h, no Sazinho, contra o Atlético Mineiro.