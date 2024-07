A motocicleta apreendida com o miliciano no Xavantes pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / Pmerj

A motocicleta apreendida com o miliciano no Xavantes pelos policiais militares do 39º BPMDivulgação / Pmerj

Publicado 05/07/2024 14:23 | Atualizado 05/07/2024 14:26

Belford Roxo - Um miliciano foi preso por policiais militares do 39 BPM, na manha desta sexta-feira (05), quando realizava cobranças de taxas de proteção aos comerciantes do bairro Xavantes, em Belford Roxo. Com o criminoso, os agentes apreenderam uma motocicleta (Modelo Honda Vermelha).



Na ação, os agentes verificavam informações sobre uma milicía que atua no bairro Xavantes, extorquindo e cobrando taxas dos comerciantes locais. Ao chegarem na região, localizaram o miliciano no exato momento em que ele estava cobrando os comerciantes.

O miliciano foi conduzido preso para o registro da ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).