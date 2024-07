A ação social no Conjunto residencial Babi III ofereceu diversos serviços ao moradores - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 03/07/2024 16:30

Belford Roxo - Os moradores do Conjunto Residencial Babi III, no Bairro Babi, em Belford Roxo, aproveitaram a manhã desta terça-feira (02), para utilizar os serviços da Prefeitura, disponibilizados na região, através do Projeto Cidadania em Ação, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf). “É um projeto que reflete a igualdade de direitos, de respeito ao cidadão”, disse a secretária, Clarice Santos. Mais de mil atendimentos foram realizados durante o evento.



Serviços gratuitos



O Cidadania em Ação é realizado semanalmente em todos os bairros do município, levando uma série de serviços gratuitos à população. Das 9h às 13h, os moradores do Babi III tiveram à disposição os seguintes serviços: cadastro único, Bolsa Família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família, aferição de pressão teste de glicose e serviço de beleza e exame de vista. Um posto de vacinação antirrábica ficou atendendo até às 15h.

Juliana Freitas, 30, não perdeu tempo ao ver vários serviços disponíveis na porta de sua casa Jeovani Campos / PMBR



Juliana Freitas, 30, não perdeu tempo ao ver vários serviços disponíveis na porta de sua casa. "Esse projeto oferece muita facilidade pra gente. Além de atualizar o meu Cadúnico (Cadastro Único) aproveitei e fui ao stand de beleza", declarou a moradora. Já o aposentado João Vitor Siqueira Leite, 72, não desperdiçou o exame de vista. "Estava precisando e não tinha tempo e nem dinheiro para fazer. Muito boa oportunidade", garantiu.

A secretária de Assistência Social, Clarice Santos (E), percorreu todos os estandes da ação social Jeovani Campos / PMBR