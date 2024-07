A Avenida Marcovaldi foi pavimentada e recebeu sinalização horizontal, melhorando a segurança do trânsito - Rafael Barreto / PMBR

A Avenida Marcovaldi foi pavimentada e recebeu sinalização horizontal, melhorando a segurança do trânsitoRafael Barreto / PMBR

Publicado 02/07/2024 20:34

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e uma comitiva de secretários e autoridades municipais promoveram, nesta segunda-feira (01), a entrega das obras concluídas na Avenida Marcovaldi e da Estrada Belford Roxo.



Na Marcovaldi, a Prefeitura pavimentou cerca de 2 km da Avenida trazendo melhorias significativas para 391 famílias que contarão com uma infraestrutura mais adequada e de qualidade. Já na Estrada de Belford Roxo foram asfaltados 1.566 metros de extensão, beneficiando 313 famílias que agora têm uma rua mais segura e acessível para transitar. Foram mais de 4 mil toneladas de asfalto no total das duas vias.

A deputada federal Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho comemoram a entrega das obras concluídas na Avenida Marcovaldi e na Estrada Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR



O prefeito Waguinho caminhou pelas ruas junto com a sua comitiva. “Agradeço e parabenizo a todos que vieram hoje prestigiar essa importante entrega das ruas. Mudou tudo aqui nessa região e para muito melhor, mas ainda tem muito chão pela frente”, frisou. “Nós estamos empenhados para continuar ajudando a população, pois Belford Roxo está no caminho do crescimento”, afirmou o prefeito Waguinho.



Trabalho de renovação



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho participou da entrega das ruas. “Agradeço por cada homem e cada mulher que nos acompanhou nesta entrega de hoje. Essas ruas ficaram esquecidas por muitos anos, mas fizemos esse trabalho de renovação pois sabemos que elas são muito importantes para a população. Vamos juntos, pois ainda tem muita coisa para gente conquistar e para gente alcançar”, afirmou Daniela. O prefeito Waguinho caminhou pelas ruas junto com a sua comitiva. “Agradeço e parabenizo a todos que vieram hoje prestigiar essa importante entrega das ruas. Mudou tudo aqui nessa região e para muito melhor, mas ainda tem muito chão pela frente”, frisou. “Nós estamos empenhados para continuar ajudando a população, pois Belford Roxo está no caminho do crescimento”, afirmou o prefeito Waguinho.A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho participou da entrega das ruas. “Agradeço por cada homem e cada mulher que nos acompanhou nesta entrega de hoje. Essas ruas ficaram esquecidas por muitos anos, mas fizemos esse trabalho de renovação pois sabemos que elas são muito importantes para a população. Vamos juntos, pois ainda tem muita coisa para gente conquistar e para gente alcançar”, afirmou Daniela.

O prefeito Waguinho destacou que as obras da Avenida Marcovaldi e Estrada Belford Roxo transformaram os bairros onde elas estão situadas Rafael Barreto / PMBR



O aposentado e morador do bairro Bom Pastor, Adilson César, 68 anos, conversou com o prefeito e agradeceu pelas obras. “Fico feliz de ver que o prefeito Waguinho veio até aqui para falar com os moradores em meio a essa inauguração. Estou gostando muito do trabalho que ele vem fazendo, não só aqui na rua, mas também por toda a cidade. Então agradeço muito a ele e a deputada Daniela por toda a melhoria que eles vêm fazendo”, contou Adilson. O aposentado e morador do bairro Bom Pastor, Adilson César, 68 anos, conversou com o prefeito e agradeceu pelas obras. “Fico feliz de ver que o prefeito Waguinho veio até aqui para falar com os moradores em meio a essa inauguração. Estou gostando muito do trabalho que ele vem fazendo, não só aqui na rua, mas também por toda a cidade. Então agradeço muito a ele e a deputada Daniela por toda a melhoria que eles vêm fazendo”, contou Adilson.

Prefeito Waguinho e deputada Daniela do Waguinho percorreram a Avenida Marcovaldi Rafael Barreto / PMBR



A professora Angélica Lima, 48, também conversou com o prefeito. “Eu voltei para Belford Roxo depois de estar morando por 6 anos em São Paulo e a diferença do que é a cidade hoje para aquela que eu deixei antes é muito grande. A gente só está vendo melhorias neste governo. Então, é só agradecimento”, afirmou Angélica. A professora Angélica Lima, 48, também conversou com o prefeito. “Eu voltei para Belford Roxo depois de estar morando por 6 anos em São Paulo e a diferença do que é a cidade hoje para aquela que eu deixei antes é muito grande. A gente só está vendo melhorias neste governo. Então, é só agradecimento”, afirmou Angélica.