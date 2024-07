A unidade oferecerá atendimento com psicólogo, nutricionista e assistente social, além de orientação jurídica - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 01/07/2024 17:32

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou, neste domingo (30), o Núcleo de Apoio à Pessoa Idosa, no bairro Parque São José. Acompanhado da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, também entregou as obras de urbanização da estrada Aníbal da Mota.



O novo equipamento da Prefeitura, Núcleo de Apoio à Pessoa Idosa, funciona na Estrada da Ligação, número 41, Parque São José. A unidade possui sala específica para atendimento e para artesanato. Jogos de tabuleiros servirão como entretenimento.

O prefeito Waguinho destacou a importância das benfeitorias, frisando que Belford Roxo se transformou para melhor Rafael Barreto/PMBR



Os atendimentos serão agendados na recepção do Núcleo, e os especialistas atenderão nos seguintes dias: segunda-feira (psicóloga), nutricionista (terça-feira), assistente social (quarta-feira) e assessoria jurídica (sexta-feira). O Núcleo funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



Estrada Aníbal da Mota renovada



Em outra frente de trabalho, as obras da estrada Aníbal da Mota foram concluídas e entregues. A via, que mede 2.642 metros de extensão, passou por intervenções de saneamento, drenagem e pavimentação. Foram construídas ainda calçadas com blocos intertravados ao longo de toda a estrada.



Para melhorar a segurança no trânsito da estrada, que liga Belford Roxo a Duque de Caxias, a Prefeitura construiu 12 travessias elevadas, que são faixas acima do nível da via projetada para estar alinhada com a altura das calçadas, como se fossem uma extensão das mesmas. Foram implantadas ainda 120 rampas de acessibilidade para que as pessoas com deficiência tenham facilidade e mobilidade na via.

Moradores do Parque São José acompanharam a inauguração do Núcleo, que terá uma série de serviços para os idosos Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho destacou a importância das benfeitorias. “É com muita alegria que entregamos mais obras, transformando a cidade e levando dignidade para as pessoas. Entregamos um novo equipamento para a melhor idade ser abraçada com um atendimento humanizado, além de uma infraestrutura completa na Aníbal da Mota para mudar a realidade dos moradores da região”, afirmou o prefeito Waguinho.



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho pontuou sobre as entregas. “Estamos vivendo um momento especial em Belford Roxo que vem executando obras de qualidade com os recursos federais que estão chegando. O trabalho continua, vamos seguir garantindo mais benefícios para as famílias belforroxenses e oferecendo melhores condições de vida”, concluiu Daniela do Waguinho.

